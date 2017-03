Miele cambia, passa a Citroen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Citando un celebre spot, Simone Miele comunica ufficialmente che…passa a Citroen: il driver lombardo affronterà la stagione agonistica a bordo di una DS3 Wrc del team PH Sport.

Il pilota di Olgiate Olona, dopo uno strepitoso biennio trascorso nell’abitacolo della Ford Fiesta Wrc ed Rrc, cambia vettura in vista dell’impegno probante del Campionato Italiano Wrc.

«Si tratta si un esemplare con evoluzione 2015 di Ds3 Wrc. Per questa stagione il team francese PH Sport si occuperà direttamente della gestione in collaborazione con il team DreamOne Racing. Siamo felici perché abbiamo trovato grande sintonia con il team PH Sport di Bernard Piallat che già segue le vetture Citroen nel mondiale Rally; Per questo 2017 vogliamo una nuova sfida che per noi inizierà già tra pochi giorni con il Rally Internazionale dei Laghi» ha dichiarato il 29enne olgiatese.

Prima di tuffarsi nella serie asfaltata che partirà con il Rally dell’Elba agli inizi di maggio, Miele affronterà il rally di casa che proprio un anno fa lo vide trionfante al traguardo: i prossimi 25 e 26 marzo si correrà infatti il Rally Internazionale dei Laghi, gara varesina che aprirà le sorti della Coppa Italia di cui Miele è campione in carica grazie anche ai successi del Cremona e dell’Alba.

Il Rally dei Laghi verrà corso insieme a Roberto Mometti mentre le gare del CIWrc verranno corse con un nuovo navigatore.

«Si apre un nuovo capitolo della mia esperienza rallystica e torno con il marchio che mi vide esordire nel 2007 quando per la prima stagione corsi con una C2 del Trofeo» ha commentato Miele.

Campionato Italiano Wrc: