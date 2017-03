Mirabelli, appello sui diabetici a Maroni

Fabrizio Mirabelli, 2016, Pd. Dirigenziale.

APPELLO AL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA

Egregio presidente Maroni,

molti diabetici della città di Varese ci segnalano che la Lombardia, una delle Regioni più ricche se non la più ricca d’Italia e sempre all’avanguardia in materia sanitaria, non ha ancora, purtroppo, preso in considerazione un problema molto importante.

Pare, infatti, che i diabetici lombardi siano costretti a spendere 119,80 euro al mese per acquistare i sensori per il sistema di monitoraggio flash del glucosio “FREESTYLE LIBRE”.

Ci risulta che, invece, sia la Regione Toscana (delibera n.829 del 30.08.2016) sia la Regione Lazio (determinazione n.408900 agosto 2016) abbiano già approvato la distribuzione gratuita del predetto sistema di monitoraggio che evita ai diabetici di pungersi più volte al giorno.

In qualità di consiglieri comunali della città di Varese, Le chiediamo, pertanto, di adoperarsi affinché anche la Giunta regionale di Regione Lombardia possa deliberare, al più presto, in merito al fine di evitare ai diabetici varesini e lombardi ulteriori sofferenze e sacrifici economici oltre a quelli che già sostengono.

Sicuri di un Suo cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Fabrizio Mirabelli