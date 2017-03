Apriranno il 1° maggio e non il primo aprile come inizialmente preventivato, nelle sale del Camponovo al Sacro Monte le mostre “Mogol: musica e parole” e “Carlo Donida: al di là della musica“, organizzate dall’Associazione Culturale “La Compagnia di Donida” in anteprima nazionale.

L’evento è un’occasione unica per conoscere e approfondire la conoscenza di due artisti che hanno segnato la musica italiana, attraverso la suggestione delle copertine dei dischi.

IN ANTEPRIMA AL SACRO MONTE LA STORIA DELLA MUSICA ITALIANA

La mostre organizzate dall’Associazione “La Compagnia di Donida” sono dedicate alle carriere di Mogol e del maestro Carlo Donida.

Giulio Rapetti, in arte “Mogol” rappresenta il più importante autore di liriche che la musica italiana abbia mai avuto e i suoi testi hanno segnato, emozionando e affascinando, intere generazioni. In un percorso articolato in pannelli che espongono la sua discografia italiana in 45 giri è possibile ripercorrere la storia di ognuno di noi, attraverso le canzoni che hanno accompagnato la nostra vita e che tutt’oggi rappresentano un’ideale colonna sonora.

Carlo Donida Labati, vissuto per decenni in provincia di Varese (più precisamente a Portovaltravaglia, dove è scomparso nel 1998) è stato definito l’autore del miglior jazz d’Europa; Lucio Battisti lo considerava il “suo Maestro”; Mogol lo ha sempre riconosciuto come “un genio della musica italiana”. Molti dei brani più eseguiti tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’70 portano la firma di Mogol-Donida, una coppia di artisti che ha avuto il suo naturale proseguimento artistico nel duo Mogol-Battisti. In un percorso articolato tra dischi, foto, spartiti e materiale inedito, si presenta la carriera artistica del Maestro: l’unico condiviso con la famiglia Donida.

Le mostre saranno allestite all’interno delle sale del Camponovo da lunedì 1° maggio a 31 maggio 2017 con inaugurazione alle 18.00 e visita guidata organizzata dal collezionista Daniele Sgherri; a seguire, cena con spettacolo musicale dedicato a Mogol – Donida con Massimo Luca (chitarrista storico di Lucio Battisti) importante esponente della musica italiana. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA