Molina, il bando revisori in streaming il 14 marzo

Martedì 14 marzo 2017, alle ore 16.30 presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese, si svolgeranno le audizioni per la scelta, da parte del sindaco, del nuovo revisore dei conti della Fondazione “Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus. I professionisti che hanno partecipato al bando e hanno inviato la propria candidatura sono già stati invitati per quella che sarà una audizione pubblica a cui parteciperanno i cittadini, il governo locale, la stampa e le organizzazioni della società civile.

“Ho chiesto inoltre che la giornata di audizioni sia trasmessa in diretta streaming sul sito internet del Comune – dichiara il sindaco Davide Galimberti – questo per rendere più aperta possibile la modalità di designazione. In tale occasione ci sarà modo di porgere al professionista candidato domande utili al fine di esplicitare e far conoscere anche ai cittadini il profilo professionale, le altre cariche ricoperte in precedenza, nonché eventuali modalità e strumenti attraverso cui intende espletare l’incarico”.

Si segna dunque un primo passo per la revisione del regolamento per la nomina delle società partecipate dal Comune che conterrà analoghi principi che favoriscano la più ampia partecipazione.

Il bando per la presentazione delle candidature si è chiuso il 28 febbraio 2017. Il revisore che verrà selezionato resterà in carica fino al 22 febbraio 2020. Le candidature che sono arrivate al Comune di Varese sono 17. A fare domanda sono stati i professionisti: Anzini Piero, Arancio Davide, Battaini David, Bernardini Roberto, Borghetti Gisella, Casamassima Salvatore, Coletto Carlo Alberto, Di Ronco Giorgio, Franzi Emilio, Lotti Piero, Mariano Roberto, Marzoli Luisa, Piemonti Sara, Rebora Alessandro, Ventura Marco Benedetto, Vuolo Massimo, Zuccoli Vittorio.