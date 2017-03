Monti (Lega): “Galimberti ritira la Cosap”

Varie dai comuni

“Dopo le tante insistenze da parte nostra e dei commercianti, il sindaco Galimberti ha rivisto le sue posizioni e non aumenterà le tassa locale sui tavolini.” A darne annuncio è Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord.

“Nello specifico – spiega Monti- abbiamo appreso che dal sindaco verrà un emendamento al Bilancio con cui si ritirerà l’aumento della Cosap, andando a coprire le mancate entrate con una riduzione delle spese, esattamente come avevamo suggerito fin dall’inizio.

La Lega Nord è scesa in campo da subito e avendo seguito dal primo momento questa vicenda possiamo dire di essere davvero soddisfatti di questo dietro-front, perché rappresenta un allarme rientrato per i commercianti di Varese. Non bisogna però mancare di evidenziare come la situazione resti pesante per i negozi, che devono comunque fronteggiare difficoltà non indifferenti, con un’amministrazione comunale famelica che non esita a peggiorare le cose, basti pensare alla stangata sui parcheggi del centro storico.

Detto ciò però resta un dato politico di notevole importanza: Galimberti si è dimostrato un sindaco molto debole, costretto a calare le braghe, incapace di portare avanti le proprie decisioni. La battaglia per il commercio non si ferma qui – conclude Emanuele Monti – perché c’è ancora molto da fare, ma questa prima vittoria non può che essere considerata come un segnale positivo.”