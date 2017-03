Monza-UYBA: vietato sbagliare

Unet Yamamay - Pomì Casalmaggiore 3-2

Domenica alle 17 Pisani e compagne scenderanno in campo contro il Team Saugella Monza, nella penultima partita della regular season. Vietato sbagliare per le biancorosse, che devono lottare per riconquistare il sesto posto (attualmente occupato dalla Nordmeccanica Modena a +1) e mantenere aperta la possibilità di accesso diretto ai play off. In caso di sconfitta la situazione si farebbe complicata, costringendo le bustocche a un turno preliminare, senza contare lo spettro dell’ottavo posto (se non del nono), visto che Bolzano le segue a solo un punto e il Bisonte, attualmente nono, è a -4 (ricordiamo che la formula di accesso ai play-off prevede che le squadre classificate dal settimo al decimo posto dovranno affrontare un turno preliminare, ottavi di finale, per avere accesso ai quarti).

Dal canto suo, anche la formazione allenata da Delmati è in lotta per partecipare alle fasi finali del campionato e soprattutto per evitare la retrocessione (attualmente Monza è al decimo posto insieme a Montichiari a 17 punti. Già matematicamente retrocesso in A2 invece il Club Italia).

Con Pisani ancora a mezzo servizio, la UYBA si presenterà in Brianza con il sestetto visto nelle ultime settimane, con Stufi e Berti al centro e con Negretti sempre dentro proprio su quest’ultima in seconda linea in virtù della regola sulle under. Unico dubbio per Mencarelli la scelta del libero, dove Spirito e Witkowska si giocano il posto da titolare.

Il sestetto monzese dovrebbe invece presentare sul taraflex di Monza Dall’Igna in palleggio in diagonale con il forte neo acquisto Tomsia, al centro Candi e l’ex Aelbrecht, in banda la bosniaca Begic e l’americana Eckerman, libero Arcangeli.

Saugella Team Monza – Unet Yamamay Busto Arsizio

Saugella Team Monza: 3 Arcangeli (L), 5 Balboni, 6 Tomsia, 7 Devetag, 8 Candi, 9 Aelbrecht, 10 Begin, 11 Lussana (L), 13 Dall’Igna, 15 Nicoletti, 16 Segura, 17 Bezarevic, 18 Eckerman.

Unet Yamamay Busto Arsizio: 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Pisani.

Il programma della decima di ritorno: Imoco Volley Conegliano-Liu Jo Nordmeccanica Modena 18/03/2017 ore 20:45 Diretta Rai Sport + HD; Pomì Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci; Igor Gorgonzola Novara-Club Italia Crai; Sudtirol Bolzano-Foppapedretti Bergamo; Il Bisonte Firenze-Metalleghe Montichiari; Saugella Team Monza-Unet Yamamay Busto Arsizio

Classifica: Imoco Volley Conegliano 51, Pomì Casalmaggiore 43, Igor Gorgonzola Novara 41, Foppapedretti Bergamo 37, Savino Del Bene Scandicci 32, Liu Jo Nordmeccanica Modena 30, Unet Yamamay Busto Arsizio 29, Sudtirol Bolzano 28, Il Bisonte Firenze 25, Metalleghe Montichiari 17, Saugella Team Monza 17, Club Italia Crai 10.