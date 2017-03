Morazzone, firmato l’accordo di programma con Fai e Regione

foto varie di eventi vari

Un altro passo avanti per la conclusione dell’iter dell’accordo tra Comune di Morazzone, Regione e FAI per la riqualificazione del centro storico.

Casa Macchi, aperta la storica dimora lasciata in eredità al Fai

È stato infatti firmato l’accordo di programma per il via ai lavori nel centro storico attraverso il restauro di Casa Macchi, donata al Fai in eredità da Marialuisa Macchi.

«Il 12 aprile faremo consiglio comunale sul tema, poi Regione delibererà in Giunta in via definitiva e le entro la fine del mese (di aprile) firmiamo l’ultimo documento che consentirà poi di partire con i lavori dopo l’estate», festeggia su Facebook Matteo Bianchi, primo cittadino di Morazzone.