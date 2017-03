“Moro, la verità negata” al Nuovo Teatro di Cuasso

cuasso - nuovo teatro e marina de julii

La rassegna 2016/2017 del Nuovo Teatro di Cuasso si conclude con uno spettacolo intenso e coinvolgente.

Sabato 1° aprile alle 21, il regista Carlo Infanti presenta il suo spettacolo “Moro, la verità negata”, tratto dal film inchiesta “La verità nascosta” scritto, diretto e prodotto dallo stesso Carlo Infanti.

Attraverso la voce dell’autore e le testimonianze di eminenti rappresentanti della politica e della diplomazia italiana ed europea, vengono svelati intrighi, nomi ed accadimenti che per quarant’anni hanno avvolto nel mistero una delle pagine più controverse e oscure della nostra storia.

Una produzione teatrale d’avanguardia, uno spettacolo forte e coinvolgente sui 55 giorni che hanno cambiato per sempre la storia del nostro Paese, e che hanno visto nel sequestro e nell’assassinio di Aldo Moro una delle pagine più tristi, tetre e misteriose della moderne democrazie.

Infanti porta in scena uno spettacolo di teatro canzone che offre l’occasione per riflettere insieme su verità universali – il potete, l’amore, la dignità, il tempo – legate ad una storia vera, il “caso Moro”, che non deve essere dimenticata.

“Chiudiamo la stagione con uno spettacolo davvero importante – dice la direttrice artistica del Teatro di Cuasso, Marina De Juli – di forte denuncia e di sicuro impatto emotivo. Una serata che sorprenderà ed aiuterà a riflettere su questo fatto così fortemente impresso nella nostra memoria”.

Per informazioni e prenotazioni: telefonare ai numeri 0332 939167 – 327 7765235 o prenotare dal sito www.nuovoteatrodicuasso.it Facebook: Nuovo Teatro di Cuasso

Biglietto intero: 12 euro

Nuovo Teatro di Cuasso, via Roma 58 – Cuasso al Monte (Va)