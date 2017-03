“Morte ai fasci” in russo, i carabinieri indagano

Un piccolissimo paese da tempo è diventato terreno di scontro ideologico: accade a Duno, sulla strada per il Monte San Martino, dove ieri è comparsa una scritta in cirillico che tradotta dice: “Morte ai fascisti“. Il disegno raffigura la stella dell’armata rossa con falce e martello.

I carabinieri stanno indagando sull’episodio: non è un caso, secondo gli inquirenti, il luogo scelto per la scritta. Da alcuni anni, il sacrario della battaglia partigiana su quel monte viene utilizzato dai naziskin di estrema destra per operazioni mediatiche simboliche di contestazione della resistenza: i militanti salgono di notte verso il sacrario, appongono dei simboli di destra, si fanno fotografare e poi diffondono sul web le immagini.

I carabinieri hanno già effettuato alcune denunce negli anni scorsi, ora i militari stanno cercando di capire se vi siano in atto operazioni di stampo opposto.