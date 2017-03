Investito in viale Toselli, morto un uomo di 78 anni

incidente vigili del fuoco notte auto soccorsi barella areu 118 ambulanza automedica

(immagine di repertorio)

Due pedoni sono state soccorse questa mattina presto, attorno alle 6.15, a Legnano in via Toselli.

L’uomo, Giuseppe Mazzà, un pensionato di 78 anni, è stato investito da un’auto ed è morto.

La moglie, una donna di 75 anni, è stata invece trasportata in stato di shock all’ospedale di Legnano.

La vittima era residente a Gallarate, nel quartiere di Madonna in Campagna: era sceso dall’auto per chiedere indicazioni stradali, forse dopo essersi perso in una zona che non conosceva alla perfezione. La moglie ha assistito all’investimento ed è stata soccorsa per un malore e per lo shock.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano per ricostruire la dinamica del tragico incidente.