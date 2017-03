Museocity: i principali appuntamenti della tre giorni

Foto varie

Parte domani la tre giorni di Museocity, la prima edizione della manifestazione che trasformerà Milano in un grande museo diffuso con aperture straordinarie, mostre, laboratori per bambini e iniziative speciali, messe in rete in un unico programma.

Oltre alle molte iniziative organizzate negli oltre 70 tra musei, case-museo, atelier d’artista e musei d’impresa, segnaliamo gli appuntamenti/incontri aperti al pubblico su temi specifici:

Domani, venerdì 3 marzo, alle ore alle 18.30, l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno condurrà in Sala del Grechetto, presso la Biblioteca Sormani, un incontro pubblico di approfondimento su “Art Bonus”, con l’illustrazione dei due importanti progetti di restauro per i quali il Comune di Milano ha attivato questo particolare strumento di finanziamento e, al tempo stesso, di coinvolgimento dei cittadini nella tutela e valorizzazione del patrimonio civico: la leonardesca Sala delle Asse al Castello Sforzesco e, appunto, la Sala del Grechetto. A conclusione dell’incontro, lo storico dell’arte Stefano Zuffi racconterà la storia della Sala e delle grandi tele che rappresentano il mito di Orfeo.

Sabato 4 (alle ore 10, 12,14, e 16.30) proseguiranno le visite guidate alla Sala del Grechetto, mentre in Sala Conferenze a Palazzo Reale alle ore 10 si aprirà la Tavola Rotonda “Milano Città dei Musei”. La conversazione, aperta dall’assessore Del Corno, vedrà i direttori dei principali musei della città fare il punto sui progetti, le prospettive, le iniziative e anche i problemi dei musei milanesi. La discussione con i direttori sarà preceduta dalla presentazione di dati aggiornati sulle affluenze dei musei, a cura dell’Osservatorio Metropolitano.

Con il coordinamento di Stefano Zuffi, prenderanno la parola:

Claudio Salsi, direttore delle Civiche Raccolte d’Arte

Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale e del Polo Scientifico dei Musei Civici

Annalisa Zanni, direttore del Museo Poldi Pezzoli

Fiorenzo Galli, direttore del Museo della Scienza e della tecnologia

Alessandra Quarto, vicedirettore della Pinacoteca di Brera

Rosa Giorgi, direttore del Museo dei Beni Culturali Cappuccini

Al termine degli interventi sarà possibile coinvolgere altri interlocutori presenti alla discussione. È prevista la presentazione di una ricerca sulla “customer satisfaction” nei musei milanesi condotta nel 2016 da Lexis ricerche.

Sempre a Palazzo Reale, ma alle ore 13, si svolgerà in Sala delle Cariatidi la preview aperta alla stampa della mostra “Muse a Milano. Accoppiamenti giudiziosi”, che aprirà al pubblico a partire dalle ore 18.30. Saranno presenti i curatori Paolo Biscottini, Fulvio Irace e Stefano Zuffi.

Domenica 5 alle ore 16.30 al PAC, un incontro svelerà al pubblico la storia affascinante de “I Sette Savi” di Fausto Melotti, le grandi e misteriose sculture in marmo installate nel giardino di via Palestro.

Il programma completo su www.museocitymilano.it