Musica e poesie per festeggiare la donna

foto generiche tempo libero

In occasione della festa della donna 2017, l’ Istituto Comprensivo Vidoletti propone un evento speciale di musica e poesia, che avrà luogo mercoledì 8 marzo alle ore 20.30 nell’aula magna della scuola in via Manin 3 a Varese.

Il Chitarrista Paolo Amico accompagnerà gli spettatori alla scoperta della vita e delle composizioni per chitarra di Emilia Giuliani (1813-1850) e permetterà di conoscere le difficoltà incontrate da una Donna dell’Ottocento che ha cercato di dedicarsi anche all’Arte. I poeti, attori, cantanti in dialetto e in lingua italiana Lidia Munaretti e Antonio Borgato leggeranno testi di prosa e poesia di loro composizione e di altri autori.

L’ingresso è libero.