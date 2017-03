Musica e Solidarietà favore di Amatrice

Eventi

L’Agenzia Master Events in collaborazione con il Comune di Varese organizza una serata di musica per raccogliere fondi da destinare al Comune di Amatrice duramente colpito dal terremoto. Molteplici gli artisti che si esibiranno durante la serata: “Le Unio” Natalia e Francesca, Isabella, Denise Misseri Ensamble, Valentin Mufila, Key Elle, Tommy K, Genesi, Steve, Daniela Canzio e gli allievi della scuola All Dance Academy con le coreografie dell’insegnate Carlo Ceballo.

Il costo del biglietto è di euro 10,00 in posto unico; prevendita presso Varese Dischi presente in Galleria Manzoni, a Varese ed il ricavato verrà devoluto al Comune di Amatrice sul per il progetto Adotta un’opera n° 019 per la costruzione della nuova scuola. L’appello che si vuole lanciare, con la speranza di cogliere numerosi frutti, in questi tempi difficili per i cittadini di Amatrice costretti loro malgrado a vedere le loro vite completamente cambiate e segnate da una immane tragedia, è quello di partecipare numerosi a questa piacevolissima serata per fornire un piccolo grande contributo ai propri connazionali in difficoltà.

Ingresso 10 euro, prevendita presso Varese dischi (via Manzoni, 3).