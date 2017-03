myvideoportrait, il concorso Instagram di Villa Panza

Eventi

A Villa Panza (Varese) la mostra “Robert Wilson. Tales” mette in scena personaggi del mondo dell’arte e dello spettacolo in una veste inedita e sorprendente attraverso video-ritratti che rievocano famose opere d’arte. Come Robert Downey Jr che posa nella veste del cadavere della ‘Lezione di anatomia’ di Rembrandt o Lady Gaga che dal drammatico Marat assassinato del celebre quadro di David, si trasforma nella bella Mademoiselle Rivière di Ingres: ritratti cinematografici in continua evoluzione che si svelano allo spettatore istante dopo istante.

E tu? In quale opera d’arte vorresti ritrarti?

Quale ti rappresenta di più?

Dal 7 marzo al 2 aprile partecipa al contest #myvideoportrait e raccontalo in un video su Instagram ricreando il set della tua opera preferita e diventandone il protagonista: puoi vincere una giornata a Villa Panza!

Come partecipare

Ogni utente può partecipare pubblicando su Instagram un video (della durata massima di 1 minuto) con l’hashtag del contest #myvideoportrait insieme al tag della mostra in corso #robertwilsontales e alla menzione @villapanza.

Criteri di selezione

Saranno l’aderenza al tema proposto (diventare protagonisti della propria opera d’arte preferita), il formato richiesto (video) e la creatività i criteri di selezione utilizzati dalla giuria, composta da membri del FAI, per individuare il vincitore.

Premio

I 2 migliori videoportraits di ogni settimana saranno condivisi sul profilo Instagram @villapanza per un totale di 8 finalisti. Entro il 4 aprile 2017 sarà selezionato il vincitore il cui video sarà condiviso sul profilo Instagram di @fondoambiente, sulle pagine Facebook di Villa Panza e FAI – Fondo Ambiente Italiano e in questa sezione del sito.

Il vincitore si aggiudicherà un buono per 2 persone valido entro il 15 ottobre 2017 per l’ingresso gratuito a Villa Panza e alla mostra “Robert Wilson. Tales”, con visita guidata (prenotazione obbligatoria) e pranzo presso il Ristorante Luce all’interno della dimora. Il buono potrà essere, inoltre, utilizzato in occasione di un incontro a Villa Panza con l’artista Robert Wilson.

