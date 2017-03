“Narcotizzato e rapinato nel mio negozio”. Ma nessuno ha visto

Tir bloccato in via Dandolo (inserita in galleria)

Misterioso episodio ieri in via Dandolo, a Varese, poco distante dal tribunale. Un commercinate di tappeti orientali, che ha il negozio sulla trafficata via del centro, ha denunciato, alle 16, di essere stato rapinato, nel suo negozio, da 4 rapinatori armati che lo avrebbero nacrotizzato con dello spray per poi sottrargli soldi, merce e orologio.

Una volante della polizia è intervenuta e le indagini sono in corso. La questura sta cercando di acquisire i filmati delle telecamre della zona, ma nessuno ha visto nulla, e l’unica testimonianza è quella del commerciante. Inoltre il fatto è stato denunciato oltre 4 ore dopo, secondo la vittima perche egli era rimasto a terra narcotizzato.

C’è però un particolare da valutare con attenzione. Il fatto sarebbe avvenuto in piena mattina, in una zona molto trafficata e con un continuo via vai di gente, anche delle forze dell’ordine, data la vicinanza con il palazzo di giustizia, ma nessuno si è accorto di nulla. La polizia sta indagando a 360 gradi.

Sulla misteriosa rapina abbiamo una testimonianza, seppure indiretta. Ci scrive il figlio del proprietario del negozio. Ecco la sua lettera, per esteso.

Buona sera , Sono Yari Shahir nativo di Varese e residente a Boston dal 2007. Vi scrivo per mettervi al corrente che mio padre, commerciante di lunga storia in Via Dandolo con attività di Tappeti Orientali Antichi.

Signor Mogi Shahir e’ stato rapinato stamattina ore 11:15 giorno 30 Marzo nel suo negozio. 4 individui armati hanno puntato pistole alla tempia di mio papa’,minacciato,spinto a terra e spruzzato in viso gas addormentandosi.una volta svegliato il suo Rolex,soldi e probabile qualche tappeto pregiato erano spariti. Vi informo di questo perche’ ritengo che Varese abbia bisogno di sapere ancora una volta della scandalosa situazione che sta’ attraversando riguardo criminalita’, e’ una totale vergogna che cose del genere accadino in pieno giorno a due passi dal tribunale di Varese. Do’ il permesso per utilizzare mie medesime parole di sconforto da 5,000 km di distanza Grazie

Yari Shahir