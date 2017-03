Ministro alla Giustizia Andrea Orlando

Nasce il comitato Saronnese “Andrea Orlando Segretario” e nelle prossime settimane sarà impegnato, a partire dai Congressi di Circolo, per far conoscere la proposta programmatica di Andrea Orlando. «Rivendichiamo il lavoro svolto in Parlamento e dal Governo ma proponiamo un cambio netto di rotta nella conduzione del partito – spiegano i sostenitori -. Sul piano programmatico è innegabile una più marcata attenzione ai temi cari alla ‘sinistra’ primo fra tutti il “Lavoro”, come sancito anche dalla nostra Carta Costituzionale , unico mezzo che da dignità alle persone».

«Crediamo che compito del Partito Democratico è quello di dare voce e un tetto a chi voce e una casa non c’è l’ha, fare diversamente pensando che altri sono gli obiettivi allora non possiamo più dire di essere un Partito di Sinistra ma altra cosa , dove gli interessi della Comunità sono sostituiti da quelli particolari – proseguono -. Per tutto questo crediamo che con Orlando segretario si possa realmente e concretamente riprendere quel cammino iniziato con l’Ulivo di Romano Prodi che ha portato il 14 ottobre 2007 alla nascita del PD, fare diversamente significa condannare il Paese ai crescenti Populismi in Italia e in Europa con rischi di derive autoritarie e sfaldamento della coesione sociale».

Membri costituenti

Calderazzo Giuseppe Cataneo Rino

Agostini Mauro

Nigro Michele

Catania Giuseppe Guzzetti Monica Simona Lovati Angelo

Nicoletta Maria Papa Alessandro Picco Sergio Rotondi Mauro Scotti Maurizio