Navigazione Lago di Lugano: dalla stagione dei record al 170° anniversario

SONY DSC

La Navigazione del Lago di Lugano si lascia alle spalle una stagione “da record” e prepara per il 2017 un grande programma che darà il via ai festeggiamenti per i 170 anni di attività.

E’ un bilancio estremamente positivo quello tracciato questa mattina dal presidente della Società Agostino Ferrazzini, nel corso di una conferenza stampa durante la quale si sono tirate le somme del 2016 e si è annunciato il ricchissimo programma di eventi ed iniziative che caratterizzeranno il 2017.

“Il 2016 è stato l’anno del rilancio per la Società Navigazione del Lago di Lugano – ha detto Ferrazzini – L’aumento dei passeggeri è stato molto incoraggiante, con 268.437 passeggeri trasportati contro i 244.278 del 2015, ovvero 24.159 persone in più, pari ad un incremento del + 9,89%. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie ad un notevole lavoro di squadra da parte di tutti i collaboratori del Gruppo Snl ma anche da chi il lago lo vive, lo apprezza e lo promuove”.

Numeri che sono un ottimo viatico per il 2017, che si preannuncia ricco di eventi, di progetti e nuove collaborazioni anche con i partner e i comuni italiani.

La Festa dei Battelli

La nuova stagione della Società Navigazione Lago di Lugano si aprirà ufficialmente sabato 8 aprile con “La festa dei battelli”, un grande evento che per tutta la giornata offrirà la possibilità di visitare i sei battelli della flotta che, ancorati davanti all’Imbarcadero centrale di Lugano, ospiteranno eventi, laboratori per bambini, momenti di degustazione di vini e prodotti tipici ticinesi.

Nel programma anche due concerti gratuiti sulla zattera in riva al lago, un dinner tour serale e giri del golfo a bordo della Vedetta 1908, il battello a trazione completamente elettrica.

Il Progetto 1887

Il 2017 sarà anche l’anno di esordio dell’interessante Progetto 1887: “I nostri progenitori avevano già capito tutto – ha detto Ferrazzini presentando questa novità che nasce da una forte collaborazione con partner italiani – e avevano già tracciato tutti i percorsi che attraverso battelli e ferrovie permettevano di collegare tra loro il Lago Maggiore, il lago di Lugano e il lago di Como. Alcuni di questi collegamenti sono stati poi cancellati, e il progetto 1887, prevede proprio la riscoperta di questi collegamenti attraverso la navigazione, la ferrovia e, dove i binari non ci sono più, attraverso percorsi ciclabili. Stiamo testando i tracciati per disegnare un itinerario che in due giorni permette di scoprire i tre laghi”. Un progetto che punta alla valorizzazione delle realtà territoriali italiane e svizzere nel settore dell’ospitalità, della ristorazione, del sistema museale e degli eventi.

Boatnow e il Digitalbook di Snl

Storia e tecnologia a braccetto per due progetti che saranno al centro dei festeggiamenti per i 170 anni della Società di Navigazione del Lago di Lugano, fondata nel 1848.

“Il Digitalbook è il libro con cui la società festeggerà questo importante anniversario – ha spiegato Davide Bartolini, responsabile Sale & marketing della società – Si tratta di un libro cartaceo ma interattivo, da sfogliare ma anche da scoprire con una app che permetterà di accedere a contenuti multimediali come video, gallerie, collegamenti ipertestuali. Racconterà la storia del lago e della navigazione, creando un trait d’union tra i vari comuni lacustri della sponda svizzera e italiana e promuovendo un territorio lacuale coeso e attrattivo, attraverso attività comuni”.

Boatnow è un innovativo progetto sviluppato da Loris Trotti e Ramon Montanes, che attraverso strumenti digitali proporrà un vero e proprio “viaggio nel tempo” a bordo dei battelli della Società. Immagini d’epoca, filmati, informazioni culturali, enogastronomiche e storiche saranno proiettate attraverso speciali schermi mentre il battello sarà in navigazione, permettendo ai viaggiatori un’esperienza amplificata e stimolante delle diverse località toccate dalla Navigazione Lago di Lugano.

Non solo turismo

Infine, nel corso della conferenza stampa, si è anche toccato l’importante argomento del battello come alternativa all’auto per chi ogni giorno transita nel territorio di confine per motivi di lavoro, i frontalieri italiani ma anche gli stessi lavoratori svizzeri. Un importante progetto, denominato Lu.Po, che sarà presentato nell’ambito del programma Interreg 2016-2020, che vede come capofila il Comune di Porto Ceresio, presente alla conferenza stampa con il sindaco Jenny Santi, e come partner la Società di Navigazione Lago di Lugano.