Nella stazione di Ferno-Lonate aprirà un bar

Aprirà nei prossimi mesi, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione, un nuovo esercizio commerciale (un bar) nella stazione di Ferrovienord di Lonate Pozzolo-Ferno. Il contratto di affitto dello spazio è stato firmato e i locali sono stati consegnati ai nuovi gestori.

In base al contratto stipulato, la società che assume la gestione dei locali si impegna, tra le altre cose, a vendere i titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti), ad assicurare l’apertura tutti i giorni dell’anno dalle 6 alle 20; non installare slot machine o altri dispositivi per il gioco d’azzardo.

Nei mesi scorsi si erano moltiplicate le proteste dei pendolari di Ferno e Lonate per alcuni disagi nella stazione, un ampio spazio che è in gran parte inutilizzato (salvo per uno sportello comunale) ma molto frequentato dai viaggiatori (due anni fa è stato ampliato anche il parcheggio). In questo senso il nuovo bar può essere una risposta: «L’apertura di un nuovo esercizio commerciale – commenta il direttore generale di Ferrovienord Enrico Bellavita – contribuirà sicuramente a rivitalizzare la stazione di Lonate Pozzolo-Ferno. Il vantaggio per gli utenti che viaggiano sulla nostra rete è evidente. Pur nella consapevolezza delle criticità che a volte ci sono, siamo impegnati quotidianamente per mantenere standard qualitativi elevati delle nostre stazioni».