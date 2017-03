Niente sfilata di Carnevale

Carnevale a Saronno 1 (inserita in galleria)

“Vista la pioggia ed anche il vento abbiamo deciso di annullare la sfilata di Carnevale”: l’annuncio arriva dall’assessore alla Cultura Lucia Castelli che stamattina in Municipio ha partecipato alla riunione tecnica che ha deciso di far saltare la sfilata dei carri allegorici prevista per oggi pomeriggio alle 15.

Nella giornata di martedì il Comune aveva già annullato anche il concorso di mascherine in programma venerdì, suscitando qualche protesta da parte delle mamme pronte a far sfilare i bimbi sul palco di piazza Libertà.

“In particolare per i carri è problematico sfilare non solo con la pioggia che rovina la cartapesta ma anche con il vento che non avrebbe garantito la stabilità” precisa l’assessore.

Castelli ha comunque dedicato un ringraziamento al team del Carnevale saronnese: “Gli organizzatori hanno lavorato con impegno per diversi mesi ed è un vero peccato che il maltempo ci abbia costretto a tutte queste cancellazioni”.