“No alle consulte rionali, non presentatevi ai seggi”

«No alle consulte rionali». A dirlo è la sezione cittadina del Partito Comunista che spiega così la propria presa di posizione: «Nel nostro programma elettorale per le elezioni amministrative del 2016, avevamo individuato, come strumento di democrazia diretta, di partecipazione democratica e di controllo dei cittadini sull’operato dell’amministrazione, le assemblee popolari permanenti. Questa amministrazione ha scelto la strada opposta creando le consulte rionali (di circoscrizione)».

«È questo uno strumento, a nostro parere, che di partecipativo e di controllo diretto non ha nulla – proseguono dal Pci -, anzi porterà a rapporti esclusivamente personali tra il singolo cittadino, la consulta e l’amministrazione, senza un dibattito popolare e senza socialità nel quartiere: non serve infatti a risolvere i problemi del quartiere, ma crediamo serva a dare un “contentino” ai non eletti della maggioranza o lanciare qualche “viso nuovo” in vista delle prossime amministrative. Essendo convinti, non solo della inutilita’, ma anche della negativita’ sociale di questo strumento politico, chiediamo alla popolazione di boicottare questa pseudo-votazione non presentandosi ai seggi».