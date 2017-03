Non presenta la dichiarazione dei redditi per tre anni, denunciato imprenditore

guardia di finanza

Oltre 5 milioni di euro di ricavi sottratti alla tassazione. Lo ha scoperto la Guardia di finanza di Varese. Protagonista un’azienda di commercio al dettaglio di abbigliamento, con nel varesotto. Ha omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi, per un triennio, sottraendo a tassazione oltre 5 milioni di euro di ricavi.

L’attività di polizia tributaria è nata a seguito dei riscontri effettuati grazie alle banche dati, grazie alle quali è stato possibile rilevare, tra l’altro, un cospicuo volume d’affari. I militari delle Fiamme Gialle varesine, il giorno dell’intervento, sono stati impegnati su più fronti: presso tutti i punti vendita della società localizzati in provincia nonché presso il depositario delle scritture contabili di Gavirate.

Il minuzioso riscontro dei dati e degli elementi informativi, incrociati con la documentazione acquisita, ha così permesso di far venire alla luce una situazione di grave evasione fiscale. L’azienda, infatti, aveva omesso di dichiarare ricavi per oltre 5.740.000,00 euro che, sebbene annotati in contabilità, non erano stati dichiarati al Fisco.

Non solo: gli accertamenti hanno consentito di constatare una serie di violazioni all’IVA, con un’imposta dovuta pari ad oltre 680.000,00 euro ed un importo di IVA non versata superiore ai 450.000,00 euro in danno alle risorse economiche dello Stato e generando, di fatto, una sleale concorrenza fra le altre imprese del settore.

Il legale rappresentante della società è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Varese per il reato di cui all’articolo 5 del D.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione).