Non si rassegna ad essere lasciato, neanche davanti ai Carabinieri

Non si era rassegnato alla fine della storia d’amore e così martedì sera un uomo ha deciso di seguire la sua ex compagna. L’uomo, un operaio classe 1971, italiano ed incensurato, l’ha dunque tallonata fin sotto casa sua, a Varese, iniziando ad aggredirla prima verbalmente, poi con spintoni e schiaffi.

E’ stata una vicina di casa ad accorgersi di quello che stava succedendo, decidendo di chiamare subito il 112 e andando poi a portare in salvo la donna.

Una volta arrivati sul posto i Carabinieri hanno identificato l’uomo, ma neanche davanti ai militari si è rassegnato. L’ex fidanzato ha continuato a cercare un contatto con la donna e a quel punto i Carabinieri hanno deciso di portarlo in Caserma. E’ stato così denunciato a piede libero sia per le percosse verso la donna -che nel frattempo ha sporto denuncia- che per resistenza a pubblico ufficiale.