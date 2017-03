“Non voto questo bilancio ma sostengo Antonelli”, Farioli non sarà in consiglio

gigi farioli

Con una nota di poche righe Gigi Farioli annuncia che questa sera (martedì) non prenderà parte al dibattito e alla votazione del bilancio. La scelta, così come la spiega l’ex-sindaco, è stata presa in condivisione con il suo partito.

Farioli non parteciperà per non andare in contrasto con il resto dei componenti di Forza Italia in consiglio comunale, essendo da sempre contrario a qualsiasi ipotesi di aumento delle tasse e delle tariffe comunali. Lo aveva fatto dimettendosi da capogruppo alcune settimane fa.

Solo ieri il coordinatore cittadino Gorrasi aveva assicurato, in occasione della presentazione dei due membri bustocchi del direttivo provinciale degli azzurri, che il partito era unito a sostegno della proposta di bilancio preventivo presentata in commissione dal sindaco Emanuele Antonelli.

Nonostante questa differenza di vedute con il resto della maggioranza Farioli fa sapere che il suo sostegno alla giunta del sindaco Antonelli non verrà meno anche dopo questa decisione. Di seguito la nota inviata dall’ex-primo cittadino: