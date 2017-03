A Palazzo Estense, a dare l'avvio al fitto programma per il bicentenario c'erano: il sindaco Attilio Fontana, Mauro Della Porta Raffo, presidente del comitato organizzatore, l'assessore alla cultura, Simone Longhini, e quello al marketing, Sergio Ghiringh

Nuovi orari per lo Sportello Unico per l’Edilizia: la Giunta di varese ha approvato una delibera sui nuovi orari di apertura al pubblico che entreranno in vigore dal 3 aprile 2017.

Il SUE sarà aperto un giorno in più alla settimana: l’Ufficio Agibilità infatti riceverà il pubblico anche il lunedì dalle 10 alle 12. Lo sportello edilizia inoltre resterà aperto il martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,00, aumentando così di mezz’ora l’offerta del servizio.

«Abbiamo effettuato un percorso di confronto interno con gli uffici su come poter migliorare i servizi – dichiara Ivana Perusin, assessore alla Attività produttive – Inoltre abbiamo incontrato i professionisti che ogni giorno accedono allo sportello. Il primo risultato di questi momenti di partecipazione è questo potenziamento degli orari che va proprio in una direzione di maggiore flessibilità e accessibilità ai servizi».

I NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Saranno in vigore dal 3 aprile 2017

Sportello Edilizia: martedì, giovedì e venerdì 8,30/12,00

Ufficio Agibilità: lunedì, martedì e giovedì 10,00/12,00

Ufficio Controllo: giovedì 10,00/12,00

Bancone (front office): dal lunedì al venerdì 8,30/12,00

Nel periodo di chiusura al pubblico gli uffici svolgono il lavoro interno di esame delle pratiche.