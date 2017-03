Nuovo corso arbitri a Saronno

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

La Sezione Arbitri di Saronno “Pierino Cattaneo”, affiliata alla FIGC Associazione Italiana Arbitri, organizza il consueto corso arbitri primaverile per arbitri di calcio aperto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 15 ai 35 anni.

Con tale iniziativa l’associazione sportiva, presente a Saronno dal 1978 e che vanta numerosi associati impegnati a livello nazionale e regionale quali arbitri, assistenti, arbitri di calcio a cinque ed osservatori, intende rinfoltire i suoi organici dopo i buoni risultati del reclutamento invernale.

Le iscrizioni sono aperte sino alla metà del mese di marzo 2017 e le lezioni si terranno a partire da martedì 7 marzo presso la sede di Saronno, via Vecchia per Solaro nr. 31, con inizio alle 20.45.

Col superamento del corso, è garantito un congruo rimborso spese per ogni gara diretta (da 30 a 50 euro circa), oltre al rilascio di una tessera che consente l’ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani, il credito formativo scolastico, nonché la possibilità di frequentare gratuitamente il polo atletico sezionale, con personale qualificato, ed i raduni che vengono periodicamente organizzati.

Per maggiori informazioni: pres.saronno@aia-figc.it, www.aiasaronno.it, oppure via whats app o SMS al 338.38.18.380.