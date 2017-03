Nuovo decreto sull’inclusione scolastica per i disabili, se ne parla con Team Down

bambini down foto carlo meazza

L’associazione Amici Team Down di Castellanza invita genitori, insegnanti e operatori scolastici all’incontro “Nuovo decreto sull’inclusione scolastica per alunni con disabilità: cosa cambia?”, in programma venerdì 31 marzo alle ore 21 presso l’Aula magna dell’Istituto universitario “Carolina Albasio” (via Luigi Pomini 13, Castellanza). (foto Carlo Meazza)

Relatrice sarà Evelina Chiocca, responsabile scuola del Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili Gravi e Gravissimi e docente specializzata nel sostegno per la scuola primaria. Alla serata prenderà parte anche la senatrice Laura Bignami.

«L’obiettivo è fornire alle famiglie un’opportunità per informarsi e capire cosa preveda esattamente il decreto 378 sull’inclusione scolastica, da più parti criticato per essere stato scritto senza un reale coinvolgimento delle associazioni che riuniscono i genitori di alunni con disabilità – spiegano da Amici Team Down – Il decreto comporterà grandi cambiamenti che avranno effetto sulla vita quotidiana di molte famiglie e noi ci auguriamo che i diritti di tutte queste persone, a cominciare ovviamente da quelli dei ragazzi, siano garantiti».

Per informazioni:

Federica Chittò 333/8602579

Gianna Leo 335/6715488