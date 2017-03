Promosso sul campo, è il caso di dirlo, Fabio Ilacqua, il paroliere di Occidentali’s Karma. Durante un’intervista nel suo studio, il musicista ci ha regalato una delle sue conserve di pomodoro e l’abbiamo provata. Voto: dieci e lode.

(Fabio Ilacqua nel suo studio)

La ricetta ce l’ha spiegata lui stesso. Prendere la conserva, che è del 2016, mettere in pentola a freddo , insieme a un tritato fine di aglio e del basilico. Fare cuocere per una ventina di minuti, a coperchio semichiuso, ma a fuoco lento. Un pizzico di zucchero per l’acidità. E via.

“Occidentali’s salsa” arriva da una coltivazione in un campo di Casbeno, la frazione di Varese dove Fabio Ilacqua coltiva i suoi prodotti con amore e pazienza. Il campo, come lui stesso ha raccontato, gli è stato affittato, un tempo, da una persona speciale.

“Eros Antonello per me è stato un maestro – ci ha raccontato -. E’ l’uomo che ho conosciuto al circolo del mio paese e che mi ha dato il campo da coltivare. Mi disse solo: ragazzo, quanta voglia hai di lavorare? Una grande lezione”.