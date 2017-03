oltrelacrisi fa crescere le migliori idee per creare lavoro

Gallarate

Prendi un’idea, fanne un lavoro. È il “talent” Forma il tuo futuro, il cantiere a cura di AISLO – con la collaborazione di Siamo Creativi, di B-SMART e Innovum – per promuovere la cultura del creare lavoro.

L’iniziativa fa parte del progetto Revolutionary Road #oltrelacrisi., promosso da 17 Comuni dell’area di Gallarate-Somma e da decine di associazioni e realtà del privato sociale.

«L’obiettivo principale di questi Cantieri è quello di diffondere e amplificare la “cultura del lavoro creato e della creazione di lavoro”» spiegano i promotori. «Imprenditori, associazioni, istituzioni, scuole, persone, tutti possono e devono essere partecipi di questo complesso percorso di crescita».

Forma il tuo ​futuro​ si rivolge a tutte le persone che risiedono in uno dei comuni del progetto Revolutionary Road (Gallarate, Cairate, Samarate, Solbiate Arno, Cassano Magnago, Oggiona con S. Stefano, Jerago con Orago,Cavaria con Premezzo, Albizzate, Somma Lombardo, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino) e si trovano in una condizione di precarietà lavorativa o di disoccupazione.

Presentando la loro idea imprenditoriale, se questa risulterà vincente, grazie ad una selezione operata da operatori ed imprenditori insieme, i partecipanti potranno partecipare ad un percorso di accompagnamento di tre mesi: orientamento all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa, formazione per il Business Plan e la valutazione di fattibilità, assistenza personalizzata per la stesura del business plan, accompagnamento all‘accesso al credito (scouting progetti), formazione e accompagnamento per la comunicazione d’impresa, accompagnamento da parte di imprenditori selezionati per lo sviluppo delle idee.

Per partecipare è necessario inviare entro l’11 marzo 2017 una email con la sintesi della propria idea a formailturofuturo@oltrelacrisi.org (con allegata carta identità e una foto del proponente). I finalisti al termine del percorso riceveranno un premio in buoni da spendere per acquisto di materiale utile alla loro start up. Per scaricare il regolamento completo: www.oltrelacrisi.org sezione Forma il tuo futuro. Vi invitiamo anche a seguirci sulla pagina Facebook “Forma il tuo futuro”