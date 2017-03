Omaggio a Morricone all’auditorium Padre Reina

ennio morricone

Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, prosegue la rassegna di musica classica promossa dall’amministrazione comunale di Rho in collaborazione con il Csbno e gli artisti di EquiVoci Musicali che si svolge nella sala rossa dell’auditorium comunale Padre Reina di via Meda.

Il prossimo concerto, che si terrà sabato 18 marzo, è dedicato al premio Oscar Ennio Morricone, vincitore nel 2016 della statuetta dorata per la colonna sonora del film di Quentin Tarantino The Hateful Eight. Il programma è infatti incentrato sulle più belle colonne sonore scritte dal grande compositore romano, dagli esordi con Sergio Leone (Per un pugno di dollari, 1964) fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffé e Tarantino.

Protagonista strumentale del concerto è il prestigioso Ensemble Le Muse, che ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale del nostro Paese all’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’UE con due indimenticati concerti ad Ankara e Istanbul.

Ospite musicale della serata sarà la voce di Rachel O’Brien, che ci farà rivivere le magiche atmosfere di quelle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia italiana. Al pianoforte l’ideatore e creatore de “Le Muse”, il maestro Andrea Albertini che ha rielaborato i famosi brani che hanno caratterizzato gli spaghetti western di Leone (C’era una volta il west, Il buono, il brutto e il cattivo, Giù la testa), le magiche atmosfere di The Mission, le tinte mediterranee di Malena e Nuovo cinema Paradiso. Ascolteremo anche un Morricone meno noto, autore di brani come Here’s to you, cantata da Joan Baez.

“Siamo contenti di portare a Rho la grande musica del Maestro Morricone – afferma Ruggero Cioffi, direttore artistico della rassegna insieme a Rachel O’Brien – perché quelle melodie risuonano in ciascuno di noi, come una memoria collettiva, e sono un vanto del nostro Paese nel mondo. Sarà certamente una serata di grandi emozioni. Da non perdere.”

Sabato’ 18 marzoo 2017, ore 21.00

MORRICONE, MUSICA DA OSCAR

con Rachel O’Brien mezzosoprano

Ensemble Le Muse:

Alessandra dalla Barba, Livia Hagiu violini

Ilaria Bruzzone, viola

Arianna Menesini, violoncello

Andrea Albertini, pianoforte e direzione

Rassegna “Rho Musica – sezione classica”, direzione artistica Ruggero Cioffi e Rachel O’Brien.

Organizzazione: Csbno in collaborazione con Equivoci Musicali.

