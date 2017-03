busto arsizio varie

L’Associazione Paolo Maruti Onlus, in collaborazione con Italiana Assicurazioni Agenzia di Saronno, ha il piacere di invitarla all’incontro in oggetto, omaggio allo scrittore Carlo Cassola in occasione del centenario della sua nascita. Appuntamento

domenica 26 marzo 2017 alle ore 11:00 a Saronno, alla Cooperativa Popolare Saronnese, Sala Conferenze, Via P. Micca 17.

All’incontro vi sarà la presentazione del carteggio mettendo al centro l’appassionato impegno per la pace dell’autore de “La ragazza di Bube”. “Cassola e il disarmo. La letteratura non basta” Lettere a Gaccione 1977-1984 (Tralerighelibri Editore).

Ne discuteremo con: Angelo Gaccione, Federico Migliorati, Cataldo Russo. Ingresso libero.