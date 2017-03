Open day alla scuola dell’infanzia di Cedrate

Foto varie

Il tema sarà il pesce di aprile, ma l’open day straordinario in programma sabato 1 aprile alla scuola per l’infanzia di Cedrate, è tutt’altro che uno scherzo.

(foto generica)

La struttura della “Fondazione scuole materne” di via San Giorgio 10 aprirà i cancelli dalle 10 alle 12 e, in perfetta sintonia con il motto “giocando si impara”, accoglierà i visitatori coinvolgendoli in una serie di iniziative. Saranno gli alunni che già frequentano la materna a fare da “ciceroni” ai piccoli ospiti, invitandoli a partecipare al laboratorio per la costruzione del “Pesce d’aprile” e alla realizzazione di un piccolo acquario con materiali riciclati. Non mancherà una merenda di metà mattina preparata dal comitato genitori insieme alle insegnanti.

Quella di sabato sarà anche l’occasione per fare conoscere alle famiglie la sezione “Primavera” per i bimbi dai 24 ai 36 mesi.

Francesca D’Alba, presidente della Fondazione, estende l’invito alla partecipazione ai bambini, ai genitori e al personale di tutte le scuole del Consorzio (Ponti, Crenna, Madonna in Campagna e Rochi) e coglie l’occasione per ingraziare le «che hanno reso possibile questa giornata, intervenendo sia sull’aspetto organizzativo che lavorativo, con l’allestimento delle singole aule e del salone dove si svolgeranno le attività ludiche».

Per informazione è possibile telefonare al 331-793608.