Tante offerte di lavoro dalla nuova Divisione navale di Openjobmetis

Openjobmetis annuncia la nascita della nuova Divisione Navale, nata con l’obiettivo di rispondere alle esigenze specifiche dei clienti che operano nel settore dello shipping e che si affianca alle altre nove divisioni dell’azienda.

“Openjobmetis – spiegano i responsabili dell’agenzia, l’unica in Italia quotata in Borsa – ha deciso di puntare in maniera concreta su domanda e offerta in ambito navale creando una divisione interamente dedicata che si propone come partner delle aziende per il reclutamento e la selezione del personale, per la gestione della contrattualistica e della formazione professionale. La Divisione è attiva nell’industria nautica: nel settore delle crociere, in quello militare, nella nautica diporto e cantieristica e nel segmento superyacht.

“Abbiamo deciso di creare una divisione specializzata in ambito navale perché questo settore ha bisogno di competenze altamente specializzate e riteniamo che la nostra lunga esperienza possa costituire un valido punto di riferimento” – dice Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis – “Dal 2015 il comparto sta registrando una netta ripresa e Openjobmetis vuole affiancare i protagonisti di questo mercato fornendo personale preparato, soluzioni studiate sulla base delle singole esigenze e una consulenza strutturata”.

Marco Del Lucchese, Responsabile commerciale della nuova Divisione, aggiunge: “Vogliamo diventare un partner sempre più strategico per il settore navale e servire sia le aziende attive nella progettazione e produzione, sia quelle dell’indotto. Punteremo moltissimo sulla formazione di personale specializzato con piani, in questa prima fase, destinati a formare due figure molto richieste nel settore: i resinatori e i copertisti”.

Le filiali inizialmente coinvolte sono quelle di Lucca, Genova e La Spezia, quest’ultima sarà anche il quartier generale della Divisione. E proprio in queste filiali sono attualmente attive le seguenti ricerche di personale:

· 15 FALEGNAMI per primaria azienda cliente operante nel settore navale, per i cantieri siti in Viareggio (LU), La Spezia (SP) e Genova (GE). Richieste: pregressa esperienza nel settore di riferimento, particolarmente nell’arredamento d’interni di imbarcazioni da diporto e nel montaggio a bordo, ottima conoscenza del disegno. Contratto di lavoro a tempo determinato con orario full-time.

Circa 20 posizioni tra:

· CARPENTIERI NAVALI con esperienza maturata nella carpenteria leggera e conoscenza del disegno tecnico. Zona di lavoro: Cantieri siti in Viareggio (LU) e Genova (GE). Contratto di lavoro a tempo determinato con orario full-time.

· ELETTRICISTI DI BORDO per azienda cliente operante nel settore della cantieristica navale, per la predisposizione e realizzazione di impianti elettrici a bordo nave. Richieste: significativa esperienza maturata nella mansione, esperienza lavorativa a bordo, ottima conoscenza e lettura del disegno tecnico ed esperienza nel cablaggio industriale. Zona di lavoro: Cantieri siti in Viareggio (LU), La Spezia (SP) e Genova (GE). Contratto di lavoro a tempo determinato con orario full-time.

· ADDETTI AGLI ALLESTIMENTI NAVALI per azienda cliente operante nel settore della cantieristica navale, zona di lavoro: Viareggio (LU), La Spezia (SP) e Genova (GE). Richieste: significativa esperienza maturata nella mansione, esperienza nella lavorazione della carpenteria metallica leggera e in legno, attività lavorativa effettuata anche a bordo, conoscenza del disegno. Contratto di lavoro a tempo determinato con orario full-time.

· PAVIMENTISTI per primaria azienda cliente operante nel settore navale, per i cantieri siti in Viareggio (LU) e Genova (GE). Richiesta esperienza nel montaggio e manutenzione parquet, esperienza maturata a bordo nave. Contratto di lavoro a tempo determinato con orario full-time.

· COMMERCIALI ESTERO per sviluppare, gestire e concludere in autonomia trattative commerciali volte all’acquisizione di nuovi clienti e al mantenimento di efficaci e durature relazioni, si occuperà inoltre della gestione di offerte e preventivi. Requisiti minimi: laurea in lingue, ottima conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto Office. Automunito. Disponibilità immediata. Aspetto curato, dinamicità, intraprendenza, professionalità completano il profilo. Zona di lavoro: La Spezia (SP).

· RESPONSABILI DI CANTIERE SETTORE NAVALE PER SUPERVISIONE CANTIERE ESTERNO per la gestione delle squadre di cantiere, stesura elenco materiale, contabilità di cantiere, collaborazione con l’ufficio tecnico. Requisiti: capacità gestionali, relazionali e attitudine al problem solving, esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni. Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, automunito. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: La Spezia (SP).

E’ possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo navale@openjob.it