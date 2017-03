Openjobmetis, un’altra partita da non sbagliare

Openjobmetis - The Flexx Pistoia 75-70

Se la partita con Pistoia di lunedì 27 febbraio era “senza rete” in caso di caduta, quella che attende la Openjobmetis domenica 12 marzo non è da meno. I biancorossi ospitano infatti (18,15) la Consultinvest Pesaro, avversaria con cui Cavaliero e compagni dividono il poco invidiabile penultimo posto in classifica a quota 14: dietro alle due squadre c’è solo Cremona che può provare a sfruttare il match interno contro Capo d’Orlando per provare ad agguantare chi cadrà sul parquet del PalA2a.

La “doppietta” fatta segnare dalla squadra di Caja, con Pistoia e ad Avellino, non basta quindi per far respirare i tifosi, sempre intimoriti dallo spettro retrocessione. Per tirare un primo sospiro di sollievo Varese dovrà “inserire la terza”, allungare cioé la striscia vincente anche contro i marchigiani già sconfitti all’andata di 4 punti, 83-87 grazie a una gran prova di Avramovic, oggi ai limiti delle rotazioni.

La Consultinvest, però, arriverà a Varese senza alcuna intenzione di farsi spennare: in riva all’Adriatico è stata una settimana movimentata, con l’addio di Piero Bucchi (rescissione consensuale) e la promozione sul campo dell’assistente Spiro Leka. Inoltre la Vuelle ha ingaggiato Rotnei Clarke per sostituire Ryan Harrow che a Masnago giocherà l’ultima partita (schiena permettendo) prima di lasciare il posto al nuovo arrivato. E il club ha da poco aggiunto anche Jeremy Hazell, ex Virtus Bologna e Chalon, per provare a dare una sterzata alla stagione. Insomma, uno spogliatoio dove regna un po’ di confusione ma che anche per questo può creare imprevisti fastidiosi a una Openjobmetis che pure sta ritrovando fiducia (nonostante l’ennesima tegola su Campani).

«Questa partita è un po’ più importante delle altre, sia perché ce ne sarà una in meno alla fine del campionato, sia perché giochiamo in casa, sia perché Pesaro è pari con noi in classifica – ammette senza problemi Attilio Caja – Dovremo giocare una partita sulla falsariga di quelle recenti: consistente, con una difesa di forte impatto, perché dall’altra parte c’è talento offensivo soprattutto nelle punte, Thornton e Jones, gli uomini che in attacco gestiscono il maggior numero di possessi. Al loro fianco ci sono giocatori utili a dare una mano: Harrow sarà anche all’ultima partita ma è pur sempre uno da doppia cifra, idem Hazell che ha qualità nonostante abbia iniziato piano. Insomma: chiedo attenzione in difesa e a rimbalzo oltre che ritmo in attacco. Voglio una pallacanestro dinamica che nasce dall’impronta che daremo in retroguardia».

LA DIRETTA

