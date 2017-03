Oukrid e Ambrosetti trionfano nel “Morgana Running Race”

La tappa di domenica 19 marzo del Piede d’Oro ha colorato Mornago con la “Morgana Running Race”, competizione organizzata grazie all’impegno della Pro Loco di Mornago che è giunta alla sesta edizione.

Tanti gli atleti che si sono dati sportivamente battaglia sui due percorsi tracciati in prevalenza in mezzo al verde: il percorso lungo misura 9,6 chilometri, mentre il corto 4,6 chilometri. Buona anche la partecipazione al “Minigiro” di un chilometro riservato ai piccoli atleti.

La gara è stata vinta in campo maschile da Lhoussane Oukhrid (M23, Singolo) col tempo di 34’o5”, davanti a Giuseppe Bollini (M35, Circuito Running) che ha chiuso in 34’52” e Rachid Argoub (M35, Whirlpool) con 35’29”. Tra gli M40 primo di categoria è risultato Simone Zandri (Casorate), mentre per gli M45 ha vinto Luke Roberts (Gavirate) e tra gli M50 Flavio Maniglia (AT Lario).