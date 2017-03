Pagamenti con il cellulare. Se ne parla al Politecnico

Foto varie

Prosegue l’espansione mondiale dei grandi attori internazionali nel lancio dei servizi di mobile payment. Come in una battaglia di Risiko, Apple, Google e Samsung stanno conquistando il mondo con i loro servizi di pagamento, “piantando” nuove bandierine in nuovi paesi ogni mese. Ma quando conquisteranno l’Italia? Il nostro Paese dovrà attendere ancora qualche mese, dato che al momento non sembra essere tra le priorità espansionistiche di questi attori per i servizi di mobile payment. Tuttavia, dietro la calma apparente nel mercato italiano, si intravedono segnali incoraggianti: finalmente gli esercenti italiani mostrano maggior interesse ad accettare i pagamenti con il cellulare e i consumatori appaiono sempre più incuriositi dalle opportunità offerte.

Osservatori digital innovation del Politecnico di Milano organizza su questo argomento un convegno dal titolo “Il Mobile Payment & Commerce alla conquista del mondo“. L’appuntamento è per giovedì 9 marzo dalle 9 alle 13 nell’Aula Carassa-Dadda, edificio BL.28 (via Lambruschini 4, campus Bovisa – Milano).

Nel convegno verrà fornito un quadro delle principali innovazioni emerse durante l’ultimo anno e verranno discussi i risultati della ricerca che ha visto la partecipazione dei principali player del settore: telco, banche, service & technology provider.

Il convegno sarà l’occasione per provare a rispondere alle seguenti domande:

Quali sono le maggiori novità a livello internazionale per il Mobile Payment & Commerce?

Quanto vale oggi il mercato dei pagamenti digitali, quali sono le previsioni di crescita e le tendenze in atto?

Quali sono state le mosse dei grandi attori internazionali in ambito Mobile Payment e quando arriveranno in Italia?

Come stanno evolvendo le soluzioni di pagamento Mobile person-to-person? Sono pronti gli esercenti italiani ad accettare i Mobile Payment? E i consumatori a pagare tramite telefono cellulare?

Cosa pensano gli utilizzatori dei Mobile Wallet italiani dei servizi offerti?

Qual è il punto di vista degli esercenti utilizzatori del Mobile POS?

Esistono le caratteristiche di un Mobile Wallet ideale? E quali sono i KPI da monitorare per ottenerlo?

Quali sono le principali direttrici d’innovazione in ambito Mobile Payment & Commerce anticipate dalle startup?