Pallacanestro Varese, tre nuovi consorziati e sconti per le tifose

Apre i battenti il nuovo negozio ufficiale biancorosso all'ingresso del parterre del Palazzetto

In un momento delicato della stagione della Openjobmetis, il consorzio proprietario di Pallacanestro Varese piazza tre “colpi” che vanno a consolidare la base dei sostenitori del club biancorosso.

“Varese nel Cuore” ha registrato ieri – martedì 7 marzo - tre nuovi ingressi nella propria compagine societaria; si tratta di Kifadesign, Termoidraulica Ronchi e Impresa Scavi De Luis.

Kifadesign è un’azienda nata a Gallarate nel 2005 per supportare le piccole e medie imprese nel campo delle strategie di business e in particolare nella pubblicità, nel web marketing e nel design.

Altra società giovane è la Termoidraulica Ronchi, azienda brianzola con sede a Concorezzo. inserita nel settore termosanitario. La “Ronchi” realizza impianti industriali e civili e spazia dall’idraulica alla climatizzazione, dal gas alle problematiche antincendio.

La terza new entry nel consorzio è l’Impresa Scavi De Luis, azienda con quasi settant’anni di storia alle spalle visto che è stata fondata nel 1951 e ha la sua sede in viale Belforte a Varese. La “De Luis” svolge attività legate a 360° al mondo del movimento terra, della demolizione, della costruzione di strade, piazzali e fognature, del trattamento degli inerti e via dicendo.

PREVENDITE E SCONTI PER LE DONNE

La partita di domenica prossima, 12 marzo, a Masnago contro Pesaro sarà a tinte rosa. Pallacanestro Varese ha infatti lanciato la “Pink Promo” per le donne: tariffe agevolate: presentandosi alle casse del PalA2a il giorno della partita, le tifose potranno acquistare un biglietto al costo di 15 euro per la Tribuna Gold, 10 euro per la Tribuna Silver e 5 euro per Curva Nord e Galleria. Inoltre le tifose biancorosse possono usufruire per tutta la settimana di uno sconti del 20% su alcuni prodotti donna al Pallacanestro Varese Store (ingresso parterre del palazzetto).

Per il match con Pesaro, fondamentale in chiave salvezza, la società ha inoltre aperto le prevendite nelle modalità consuete: allo stesso “Store”, al “Triple”, alla “Giuliani&Laudi” oppure online sul sito societario (QUI).

PESARO CHIAMA CLARKE

Intanto i prossimi avversari della Openjobmetis si muovono sul mercato per provare a cambiare passo nella corsa salvezza. Quella di Varese sarà l’ultima partita con Pesaro per Ryan Harrow, che dalla settimana successiva verrà rimpiazzato dall’americano Rotnei Clarke, play-guardia 28enne che proviene dal campionato australiano.