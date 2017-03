Papa a Milano, Arpa “veglierà” sul meteo

arpa lombardia apertura

Un oltre a una stretta collaborazione con la Protezione civile di Regione Lombardia e la Prefettura. A parlare è Bruno Simini, presidente di Arpa Lombardia, che spiega come «l’Agenzia “veglierà” in questi giorni sul meteo», in attesa della visita di sabato di Papa Francesco a Milano. .

Per l’occasione sarà attivato un servizio di assistenza meteo aggiuntivo rispetto all’ordinario, costituito in particolare da bollettini previsionali specifici per l’evento, focalizzati su Milano e Monza. Questi bollettini saranno emessi dalle ore 16 di oggi e aggiornati due volte al giorno fino al 24 marzo. Il giorno della visita, il 25 marzo, i bollettini saranno emessi alle ore 7.30, 12 e alle 16. Sarà inoltre garantita la presenza fissa di un meteorologo direttamente nella Sala Meteo di Arpa Lombardia di via Rosellini 17.