Bagno di folla a San Siro per Papa Francesco

Saranno 80.000 le persone che attenderanno Papa Francesco a San Siro. La sesta tappa della Visita pastorale sabato 25 marzo sarà l’incontro con i Cresimandi 2017 e i Cresimati 2016 allo Stadio Meazza di Milano.

Insieme ai cresimati, ai genitori, padri, madrine e catechisti ci saranno anche 400 volontari e oltre 1.000 adolescenti degli oratori della Diocesi che saranno impegnati nelle figurazioni coreografiche.

L’incontro annuale dell’Arcivescovo di Milano con i Cresimati e Cresimandi della Diocesi venne istituito dal cardinal Colombo nel 1973. Dopo la visita di Benedetto XVI nel 2012 in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, a cui parteciparono 65.000 persone, Francesco è il secondo Pontefice che incontra i ragazzi a San Siro.

In occasione di questo appuntamento verrà presentata la campagna “Cresciuto in oratorio” alla presenza di DavideVan De Sfroos e di Giacomo Poretti, testimonial della campagna. Van De Sfroos, sceglierà 3 band di altrettanti oratori che suoneranno durante il suo concerto del 9 giugno 2017 a San Siro. Poretti selezionerà invece alcuni brevi video, realizzati dai ragazzi degli oratori diocesani, da proiettare in occasione della Mostra del Cinema di Venezia.

L’incontro dei Cresimandi e dei Cresimati sarà anche un’occasione di carità. All’evento, infatti, è stata collegata una raccolta fondi promossa da Caritas Ambrosiana per contribuire alla costruzione della “Casa del futuro” ad Amatrice. Si tratta di una casa di accoglienza e di sostegno sociale per adolescenti e giovani in difficoltà, ma anche di una casa che potrà ospitare i gruppi parrocchiali per vivere esperienze di vita comune o di campi scuola. A raccogliere simbolicamente questa offerta sarà il Vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili.

Il programma in attesa del Papa a San Siro

Sabato 25 marzo i cancelli dello stadio apriranno alle 13.30.

Alle 14.00 avrà inizio l’animazione con band degli oratori di Bresso e Lainate, cui seguirà, verso le 14.20, l’animazione dei ragazzi della FOM (Fondazione Oratori Milanesi) e dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) con canti, cori e coreografie sugli spalti.

Alle 15.30 prenderà la parola Andrea Ballabio, in arte Ciccio Pasticcio, formatore in ambito ecclesiastico e co-fondatore di Pepita Onlus, che animerà sul tema del bullismo.

Alle 16.00 la giornalista Rai Francesca Fialdini, conduttrice di Unomattina, introdurrà l’ora che precede l’arrivo del Papa e presenterà la campagna “Cresciuto in Oratorio” (www.cresciutoinoratorio.it). Quindi introdurrà Van De Sfroos che intonerà due brani famosi del suo repertorio, a seguire Giacomo Poretti che racconterà della sua esperienza in oratorio e di quando ha ricevuto il sacramento della Cresima.

Verrà dunque annunciato in anteprima il tema dell’Oratorio Estivo 2017: DettoFatto, sulla meraviglia della Creazione.

A seguire Francesca Fialdini presenterà e intervisterà il Vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili sulla vita ad Amatrice e sul progetto di Caritas Ambrosiana “Casa del Futuro”.

Il Papa a San Siro

L’arrivo del Santo Padre, accompagnato dal Cardinale Angelo Scola, è previsto per le 17.30.

Il Pontefice entrerà a San Siro a bordo dell’auto e compirà il giro dello stadio per salutare tutti i presenti. Quindi salirà sul palco dove verrà letto il Vangelo dell’Annunciazione (Luca 1, 26-38) che farà da filo conduttore a tutta la preghiera, accompagnata dalle coreografie dei ragazzi della FOM. Il Papa risponderà inoltre alle domande di 1 ragazzo, 1 papà e 1 catechista. L’incontro si concluderà con un canto di invocazione allo Spirito, la benedizione papale e il saluto ai presenti.

Terminato questo momento il Papa raggiungerà Linate per ripartire alla volta di Roma.