Papa Francesco a Milano: la giornata in diretta

La macchina operativa è ormai in moto. Nelle parrocchie di tutta la diocesi di Milano, le iscrizioni per partecipare all’incontro con il santo Padre sono ormai chiuse. A migliaia arriveranno dal Varesotto a bordo di pullman o in treno per raggiungere il parco di Monza e assistere così alla Santa Messa che sarà officiata da Papa Francesco insieme al cardinale Angelo Scola.

La giornata del Pontefice inizierà alle 8 quando atterrerà all’aeroporto di Linate. La prima tappa sarà al quartiere Case Bianche per l’incontro con alcune famiglie. Alle 10 arriverà in Duomo dove, ad attendevo, ci saranno le autorità ecclesiastiche e le istituzioni. Alle 11 ci sarà il primo saluto ai fedeli radunati per recitare l’Angelus.

Successivamente Papa Francesco raggiungerà il carcere di San Vittore dove si intratterrà a pranzo nel Terzo raggio con 100 detenuti.

Alle 13.45 Papa Francesco lascerà San Vittore e si trasferirà in auto al parco di Monza, dove, nell’area dell’ex ippodromo, attraverserà i vari reparti in cui è suddivisa l’area, salutando i fedeli. Oltre ai parrocchiani, saranno presenti anche i sindaci del territorio, invitati da Anci, le delegazioni degli alpini.

Alle 15 avrà inizio la concelebrazione eucaristica, dopo la quale il cardinale Scola porgerà il suo «grazie» al Papa.

Alle 16.30 il trasferimento per l’ultima tappa allo Stadio Meazza a San Siro dove, alle 17.30, incontrerà i ragazzi cresimati.

La giornata milanese finirà alle 18.30.

