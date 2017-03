Papa: “Grazie ai 300 volontari varesini”

«Erano circa 300 i volontari della Protezione civile della Provincia di Varese presenti a Milano sabato in occasione della visita di Papa Francesco. E’ stata una giornata di grande lavoro e il “gruppo” della nostra provincia ha operato in zona stadio San Siro, contribuendo a regolare l’afflusso e il deflusso dei gruppi di cresimandi, che arrivavano con i mezzi pubblici e gli autobus».

Queste la parole di Davide Tamborini consigliere provinciale con delega alla protezione civile che si complimenta coi volontari varesini.

«I volontari hanno lavorato 12 ore ininterrottamente garantendo tutto il supporto necessario sotto il coordinamento dei tre funzionari provinciali Tiziano Arru, Antonio Della Ragione e Maria Claudia Burlotti. A tutti i volontari impegnati vanno i miei più sinceri ringraziamenti e complimenti per l’impegno e la professionalità dimostrata. Da consigliere provinciale delegato sono orgoglioso della nostra Protezione civile e di come ogni volta interpreta le situazioni in cui è chiamata a operare e intervenire».