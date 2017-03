Sei paperotti in fuga dall’Arno: li hanno recuperati gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, insieme ad un addetto di Aemme Linea Ambiente, in via Riva, nella zona vicino al casello autostradale.

I paperotti (li definiamo così, chi ne sa di più ci aggiorni) si aggiravano per strada e sono stati segnalati da alcuni automobilisti, preoccupati per la loro presenza sulle vie trafficate nella zona tra l’uscita autostradale, il centro direzionale e l’ipermercato vicino.

I paperotti sono stati portati in una fattoria, per essere accuditi, grazie all’intervento di un agente di Polizia Locale che non è nuovo a recuperi simili. È invece fuggita la mamma, che fa parte appunto della “colonia” che vive nel torrente Arno.

Va notato che a Gallarate il torrente Arno è ormai da anni un fiume pulito e con una certa vivacità biologica, con rane, girini, pesci anatre e paperelle d’acqua, là dove una volta – fino a metà anni Duemila – resistevano quasi solo i ratti (“Fattoria Arnetta”, l’avevamo definita qualche anno fa). Proprio la zona a ridosso del ponte dell’autostrada è frequentata anche dai pescatori, che usano per lo più la tecnica “catch and release” (liberando cioè i pesci pescati). E anche le recenti analisi fatte dall’istituto Ponti (vedi qui) hanno confermato una discreta qualità delle acque, che sono alimentate in parte da corsi d’acqua minori e in parte dall’acqua di falda: uno scenario inimmaginabile solo una decina di chilometri più a nord, dove l’Arno è un fosso dalle acque putride e maleodoranti.