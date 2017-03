Parcheggi in piazza? Io ti taglio le gomme

brunello

Gomme tagliate e chiodi infilati nei copertoni. E’ quello che accade da qualche tempo a Brunello, non in tutto il paese ma solo alle auto parcheggiate piazza Ballerio. I residenti cominciano a non poterne più e ieri hanno esposto uno striscione per chiedere che il comune installi una telecamera.

“Da settimane siamo in balia di qualcuno che taglia le gomme delle auto – racconta Abdel Lahlou imprenditore marocchino, da vent’anni in Italia con la famiglia – a me è già accaduto quattro volte: al furgone che uso per lavoro e alle auto di famiglia. All’inizio pensavo che ce l’avessero con me, ma poi è successo anche ad altri concittadini”.

“E’ accaduto anche a me – conferma Gennaro Visciglia titolare dell’impresa edile Effe Vi – Ho lasciato il camion parcheggiato e quando sono tornato a prenderlo, dopo il fine settimana, aveva le gomme tagliate”.

Le vittime hanno sporto denuncia e hanno chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale: “Vorremmo fosse messa una telecamera in piazza ma il comune ci ha risposto che non ci sono soldi. Bene: se loro sbrigano la parte burocratica e legale, all’acquisto della videocamera pensiamo noi“, dice ancora Abdel Lahlou.

Oltre a non sapere chi possa essere l’autore degli atti vandalici, resta oscuro anche il movente: “All’inizio ho pensato che avessero preso di mira me e la mia famiglia perché sono straniero, anche se lavoro qui da tempo, le mie bambine vanno a scuola qui, siamo onesti e rispettosi. Poi è successo ad altri vicini e quindi abbiamo pensato che si tratti di qualcuno che non vuole che si usi il parcheggio in piazza. Non so per quale motivo, perché quello è un parcheggio libero e pubblico“.

A questo punto la palla passa al Comune che deve decidere che provvedimenti adottare prima che accadano altri episodi: “Non è solo un problema di sicurezza – conclude Lahlou- è anche una questione di costi: ogni volta spendo centinaia di euro per cambiare le gomme. Adesso davvero basta”