Paris (Pd): “Rammarico per l’astensione di due consiglieri”

“Sono soddisfatto dal risultato ottenuto dalla maggioranza in un passaggio importante ed impegnativo come il piano della sosta, che é stato approvato”. Lo dichiara Luca Paris, consigliere comunale, consigliere provinciale e segretario cittadino del Pd.

“Registro con rammarico – continua – da segretario cittadino del PD, il voto di astensione espresso da due consiglieri comunali del mio partito e il voto contrario, insieme alle opposizioni, di un terzo consigliere PD. Purtroppo non é la prima volta che succede, anche la votazione su un altro progetto strategico, come quello delle stazioni, aveva avuto un esito simile” .

Paris conclude: “In questo periodo congressuale, alcuni potrebbero porre il voto di ieri sera in relazione alle differenti posizioni interne al PD. Mi auguro proprio che non sia così e in ogni caso occorre fare di tutto perché il funzionamento delle Istituzioni non subisca questo tipo di influenze e la legittima dialettica interna al partito si svolga in altre sedi”.