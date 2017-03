Parte il tour di “Invisible men”, il nuovo disco di Acid Jack Flashed

bande musicali varesine

E’ uscito da pochi giorni “Invisible Men”, edito dall’etichetta bolognese Areasonica Records, il nuovo album di Acid Jack Flashed, progetto musicale ideato dall’artista Giacomo Premoli di Comerio.

Ad accompagnarlo in sala di registrazione l’invisible band The Pylls, che con lui ha lavorato nello studio di La Sauna, di Andrea”Cajo” Cajelli, recentemente scomparso lasciando un grande vuoto nel panorama musicale varesino.

Premoli, da vent’anni attivo sulla scena musicale varesina, compone, canta, suona e finalmente la sua singolare vena creativa è stata notata, con quest’ultimo lavoro, dall’importante etichetta bolognese.

Acid Jack Flashed a breve inizierà un tour di concerti in giro per l’Italia per promuovere il nuovo disco, con il supporto degli Hot Complotto, di Viggiù, e Daniele Danza, musicista di Induno Olona.

La prima data sabato 1 aprile al circolo Arci Paz di Castano Primo (via del Pozzo 15), alle 22.

Per restare aggiornati su tutte le date c’è la pagina Facebook di Acid Jack Flashed

Qui potete ascoltare “Invisible men”, il brano che dà il nome all’album.