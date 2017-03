Partitina? Tra i rifiuti nei boschi c’è anche una XBox

E nei rifiuti abbandonati sbuca la XBox

Se vivessimo in un cartone animato, le volpi della Valganna dopo il divano trovato nei boschi non più tardi di settimana scorsa, potrebbero oggi giocare comodamente anche con una Xbox.

Perché proprio una di queste consolle da gioco, magari un po’ datata, è stata trovata in queste ore dai volontari di “Strade Pulite”, il gruppo di cittadini che ogni giorno e in oramai numerose strade statali e provinciali, ripuliscono viottoli, fossi e boschi attorno alle strade, fra Valganna e Valcuvia.

L’ultimo ritrovamento di sporcizia, qualche giorno fa, ha messo nei guai alcuni residenti di un paese vicino, pizzicati con le mani nel sacco.

Oggi la multa potrebbe arrivare altrove: la maleducazione, si sa, non ha confini. E così salta fuori dal cilindro la Xbox abbandonata nei boschi: rifiuti tecnologici che possono venir smaltiti come RAE, semplicemente mettendoli fuori dalla porta nel giorno in cui avviene il ritiro. Il paradosso è che la piattaforma di gioco, una volta provata, era perfettamente funzionante.

E nei rifiuti abbandonati sbuca la XBox

Scrive sul suo profilo facebook il pulitore della Valganna, Damiano Marangoni: