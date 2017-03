Pasqua alla Casa di Marta

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Anche a Pasqua la Casa di Marta apre le porte ai bambini e alle famiglie che hanno più bisogno, come avvenuto lo scorso Natale. «Il Natale è magico per tutti i bambini e la Casa di Marta, in occasione dello scorso Natale, ha coinvolto personalmente i più piccoli in un gesto di solidarietà, che li ha visti consegnare un proprio giocattolo da donare a bambini bisognosi – spiego dalla struttura -. E’ stata un’esperienza molto positiva e i bambini hanno trovato nella Casa di Marta un ambiente magico, pieno di luci, di partecipazione attiva e di gioia, con giochi e passatempi che erano in sintonia con la Festa del Natale».

«Pensando proprio a quest’esperienza, in occasione della prossima Santa Pasqua, Casa di Marta propone una nuova iniziativa, sempre molto coinvolgente per i bambini: saranno organizzati, nello spazio che sarà allestito al piano terra con ingresso dalla via Piave, laboratori gratuiti per tutti, dove i bambini, seguiti da volontari, potranno creare delle bellissime cose, tutte da scoprire – proseguono -. Ci sarà l’opportunità di regalare indumenti e articoli per l’infanzia, in buono stato, che saranno donati alle famiglie con bambini, in situazione di difficoltà, in collaborazione con il CAV, Centro Aiuto alla Vita che, a livello cittadino, svolge un importantissimo aiuto a queste famiglie».

Tutto ciò sarà possibile nei due fine settimana precedenti la Pasqua: 1-2 e 8-9 aprile, negli orari dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00: con i laboratori i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di decorazioni primaverili e pasquali. Sarà anche un’occasione per conoscere da vicino la Casa di Marta, realtà saronnese che ha iniziato la sua attività a gennaio e che sta diventando, sempre di più, un punto di riferimento per promuovere solidarietà, accoglienza e cultura.