Passata al setaccio la stazione: fermati 7 giovani

Passata al setaccio la stazione: controlli dei carabinieri

Stazione sorvegliata speciale: i carabinieri della compagnia cittadina guidati dal capitano Pietro Laghezza hanno realizzato un servizio di controllo ad hoc nella serata di mercoledì nel quartiere dello scalo ferroviario, zona piazza Cadorna, e nel Retrostazione, zona via Ferrari.

Nel corso dell’operazione sono stati fermati 7 giovani, abitanti nella zona, e trovati con piccole quantità di droga. In tutto sono stati sequestrati circa sei grammi di marijuana, un paio di cocaina ed un paio di spinelli. Sono state anche ritirate due patenti di guida, ad un operaio marocchino residente a Bollate e ad un ragazzo di Origgio, entrambi hanno abbondantemente superato i limiti massimi all’etilometro. Sono state complessivamente identificate sessanta persone, di alcune la posizione è attualmente al vaglio dei militari, e sono state controllate 41 auto.

L’operazione non è una novità per i residenti della zona che da tempo sono abituati alla presenza dei militari che hanno intensificato i servizi di monitoraggio della zona con una costante presenza in orario serale, quando i pendolari rientrano dal lavoro, e con interventi mirati realizzati ciclicamente.