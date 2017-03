Passeggiate a sei zampe nel Parco Pineta

Una passeggiata nel bosco con il nostro cane è uno dei modi migliori per ricaricare le batterie dopo una giornata di stess; molti sono i visitatori del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate che, con il loro cane al guinzaglio, passeggiano ed esplorano i sentieri dell’Area Protetta. Nel corso di quest’anno, il Parco ha pensato ad una serie di iniziative dedicate proprio a loro; si comincia domenica 2 aprile con la prima delle passeggiate a 6 zampe condotti da Educatori ed Istruttori Cinofili della Scuola Interazione Uomo Animale – SIUA. Partenza ore 14.30 alla scoperta del Sentiero dei Pecit con ritrovo al parcheggio di via Dominioni- Oltrona S. Mamette (CO). E’ consigliata l’iscrizione.

Passeggiando per il Parco è facile incontrare persone a piedi, a cavallo o in bicicletta, tutti con il desiderio di godere del grande patrimonio naturale che l’Area Protetta custodisce. Cervi, caprioli, volpi e topolini, sono i veri proprietari di casa e noi, come i nostri amici a 4 zampe, siamo loro ospiti con il dovere di lasciare “un’impronta” quanto più possibile leggera. «Periodicamente giungono al Parco notizie relative a scontri, smarrimenti e incidenti che coinvolgono cani e visitatori – dichiara Mario Clerici, Presidente del Parco Pineta – Dobbiamo ricordarci che nel Parco siamo tutti ospiti ed è opportuno rispettare la legge super partes del buon senso per una cordiale reciproca convivenza. – Pochi e semplici sono gli accorgimenti da adottare per consentire a tutti di vivere il Parco in piena sicurezza; tra questi vi è il tenere i cani al guinzaglio, una regola motivata da molteplici “perché”»-

Domenica 2 aprile sarà un’occasione per rendere più profonda e consapevole la relazione che si ha il proprio compagno a 4 zampe. A condurre la passeggiata ci sarà la dott.ssa Alice Belluzzi (www.alicedogtrainer.it), Educatore Cinofilo nonché Operatore di Zooantropologia Didattica di AstroNatura (Cooperativa Sociale promotrice nell’iniziativa) affiancata da colleghi Educatori ed Istruttori della Scuola di Interazione Uomo Animale – SIUA. L’iniziativa offre anche la possibilità di conoscere i protocolli di pedagogia cinofila ed il mondo SIUA, prezioso ed indispensabile collaboratore del programma di passeggiate.

L’iniziativa prevede una breve introduzione per ripassare insieme le regole di convivenza tra cani e natura in un’Area Protetta e una passeggiata lungo i sentieri del Parco con attività dimostrative e interattive. Il percorso, di facile percorrenza ed adatto a tutti, ha una lunghezza di circa 3,5 km. Consigliamo abbigliamento comodo, calzature adeguate a terreni anche fangosi e raccomandiamo di portare con sé una ciotola con una bottiglia d’acqua e dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Per info ed iscrizioni info@centrodidatticoscientifico.it, 0331.841900 oppure 388.4660139.