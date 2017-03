Paterson al cineforum delle Arti

cinema film pellicole locandine

Il cineforum di giovedì 16 marzo al Cinema delle Arti prevede il film Paterson di Jim Jarmuch con Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward.

Paterson vive nella omonima Paterson nello Stato del New Jersey, città che ha dato i natali a vari poeti (e molti anarchici). Ogni giorno guida l’autobus per le vie della città, ogni sera porta fuori il cane e beve una birra nel pub dell’isolato. Mentre la moglie colleziona progetti fantasiosi e fuori portata, Paterson appunta umilmente le sue poesie su un taccuino, che porta sempre con sé. Nei suoi versi si fondono la passione per William Carlos Williams, nativo di Paterson, Ginsberg, O’Hara, ma anche il suo orizzonte quotidiano.

Un film che osserva sommessamente i successi e le sconfitte della vita di tutti i giorni, oltre alla poesia che emerge da ogni piccolo dettaglio.

Come sempre l’introduzione e il commento sono del critico cinematografico Angelo Croci.

La visione è aperta a tutti.