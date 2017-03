Per il canile di Varese, una mimosa “solidale”

mimosa solidale per il canile di Varese

Tra pochi giorni sarà la Giornata della Donna, e il Canile di Varese ha deciso di festeggiarla con uno stand proprio mercoledì 8 marzo, dalle 9 alle 18 in piazza Podestà a Varese.

Un banchetto dedicato alle donne, con tante mimose solidali, ma anche agli amici cani: scegliendo la propria mimosa si potrà infatti contribuire a sostenere il Canile di Varese, e in particolare le spese veterinarie, un aspetto su cui stiamo concentrando molte risorse dell’associazione per il bene degli “ospiti”. Per non rischiare di restare senza, è anche possibile prenotare le mimose: al numero +39 345 5787300.